أثارت شركة لوي فيتون عاصفة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب طرح أحذية جديدة لها تصل إلى الركبة وتشبه في تصميمها الأرجل البشرية.

لوي فيتون تثير غضب عُشاقها بسبب حذاء آخر صيحة

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصفت العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة حذاءها الجديد Illusion High Boots الذي يبلغ سعره 2470 دولارًا بأنه "ذا مظهر متميز" والذي جاء ضمن مجموعتها لخريف وشتاء 2024.

حذاء برجل بشرية يثير غضب عشاق لوي فيتون

وصممت العلامة التجارية الشهيرة زوج الأحذية الجديد ليشبه النصف السفلي من ساق الإنسان الحقيقي، مع جورب أبيض من لويس فويتون وحذاء أسود عاليي الكعب، وهي متوفرة بلونين مختلفين للجلد، كما طرحت الحذاء بطولين مختلفين أحدهما يصل إلى الركبة والآخر إلى الكاحل.

وزودت العلامة الحذاء المصنوع من جلد العجول بسحاب – سوستة- لضمان سهولة الارتداء وترك التصميم، مجهول الهوية، رواد مواقع التواصل منقسمين حول التصميم حيث أشاد البعض ببراعته بينما وصفه آخرون بأنه "خطأ" وقع به المصمم.

حذاء برجل بشرية يثير غضب عشاق لوي فيتون

وجرى إنتاج التصميم الجديد في إيطاليا وهو مصنوع من جلد العجل المرن يتميز بوجود رجل مرسومة يدويًا ترتدي حذاء أسود وجورب مضلع مختوم بشعار LV.

واختارت إيزابيل ألين، اليوتيوبر المهتمة بالموضة وأحدث صيحات الأزياء تجربة الأحذية الرائجة، شاركت منشئة المحتوى، التي حضرت مؤخرًا أسبوع الموضة في نيويورك، مقطع فيديو على صفحتها وهي تفتح علبة الحذاء وترتديه لأول مرة.

إيزابيل ألين اليوتيوبر المهتمة بالموضة

قالت إيزابيل: "لقد اشتريت هذا الحذاء الجديد ومتحمسة للغاية لتجربته، ولم تستطع خبيرة الأزياء احتواء حماستها عندما كشفت عن الأحذية الباهظة الثمن ورفعتها أمام الكاميرا.

واعتبرتها "أحذية بولي بوكيت المثالية"، واختارت تنسيقها مع سلسلة من التنانير السوداء، سواء كانت قصيرة أو متوسطة الطول، ولفتت مراجعتها للحذاء انتباه ملايين المشاهدين الذين لم يبدوا أن معظمهم شاركها الإعجاب بالحذاء.

حذاء برجل بشرية يثير غضب عشاق لوي فيتون

سارع الناس إلى الإشارة إلى التكلفة الباهظة للحذاء، بينما ذكر آخرون أن العلامة التجارية الراقية ارتكبت خطأً بهذا التصميم الغريب.

كتب أحد الأشخاص: "أحب هذه العلامة ولكن هذا الحذاء يجعلني أقول: "حتى لويس فويتون ترتكب أخطاء"، وقال أخر: "هل دفعت هذا المبلغ نظير هذا الشئ مقابل هذا؟"، وعبر ثالث: "ثلاثة آلاف دولار مقابل ذلك مبلغ جنوني".

حذاء برجل بشرية يثير غضب عشاق لوي فيتون

وفي الوقت نفسه، لاحظ أحد الأشخاص تشابهها مع الأحذية الشهيرة لشخصية الفيلم السيدة داوتفاير.