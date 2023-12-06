محافظ الفيوم يوجه بالتصدي لمخالفات البناء وتكثيف أعمال النظافة

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على رؤساء الأحياء، بالتصدي لكافة أنواع مخالفات البناء بنطاق مدينة الفيوم، وتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع مخلفات البناء خاصة بالطريق الدائري، ورفع كافة الإشغالات بمختلف أحياء المدينة، لتيسير الحركة المرورية، وظهور مدينة الفيوم بالشكل الحضاري اللائق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، و مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، و سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، و أحمد هيكل مدير مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد، ورؤساء أحياء مدينة الفيوم.

البناء المخالف

وشدد محافظ الفيوم، على التصدي بكل قوة لكافة صور البناء المخالف، بمختلف أحياء مدينة الفيوم، سواء داخل الحيز العمراني أو بالأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع اليقظة التامة والمتابعة الدورية على مدار اليوم، لمنع أي تعدٍ بالبناء في المهد، وضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة بجميع الأحياء، ووضع خطط ممنهجة للقضاء على بؤر القمامة، وتحسين الشكل الجمالي والحضاري، جنباً إلى جنب مع أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات الترابية داخل الكتلة السكنية، ومخلفات البناء على جانبي الطريق الدائري لمدينة الفيوم.

وأكد المحافظ، أنه لا مجال للتخاذل، ولن يتم التهاون حيال المقصرين في آداء مهام العمل المنوطة بهم، موجهاً رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد بالمحافظة، بالمرور الدوري والمتابعة المستمرة، والتنسيق مع مسئولي مجلس المدينة، لرصد أيه مخالفات داخل نطاق مدينة الفيوم بأحيائها المختلفة، مع الإبلاغ الفوري عن أية تشوينات لمواد البناء أو تجهيز معدات للبناء المخالف، ومنع دخول مواد البناء للأماكن غير المرخصة، ومصادرتها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكداً على توفير الدعم اللازم لرؤساء الأحياء لآداء مهامهم في التصدي للبناء المخالف والارتقاء بمنظومة النظافة.

ووجه محافظ الفيوم، بتحقيق الانضباط على مداخل المدينة، من خلال الفرق المشكلة من المتابعة الميدانية ومسئولي مجلس مدينة الفيوم، كما وجه رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة رفع مخلفات البناء على جانبي الطريق الدائري بشكل عام، والأماكن التى تم تركيب الإنترلوك بها على وجه الخصوص، حفاظاً على المظهر الجمالي اللائق، والعمل على رفع جميع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية، وتجنيب الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية والميادين، بمختلف أحياء مدينة الفيوم.