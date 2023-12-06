رئيس جامعة جنوب الوادي يدعو للتعاون بين الأكاديميين وأطباء الأسنان

تشارك جامعة جنوب الوادى فى المؤتمر الدولى، التاسع عشر لجراحى الأسنان الذى تنظمه الجمعية المصرية لجراحى الأسنان بالتعاون مع الاكاديمية العالمية لجراحة العظام بالموجات فوق الصوتية فى الفترة من 5 – 8 ديسمبر بمدينة الأقصر .

وبيّن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية هذا المؤتمر حيث انه يتيح للباحثين التعرف على كل ما هو جديد فى مجال طب وجراحة الاسنان وذلك من خلال الاحتكاك والتواصل بالمتخصصين فى هذا المجال من مختلف البلدان مما يؤدى الى زيادة الخبرات والتدريب المستمر فى هذا المجال، منوهًا أن مجال طب وجراحة الاسنان يعد أحد الفروع الحيوية فى مجال العلوم الطبية الذى يشهد تطوراً سريعاً ومذهلاً .

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذا جهد مشكور لجمعية جراحي الاسنان التي لها دور كبير فى إدارة المؤتمرات وعقدها بشكل دوري منذ بدايتها .

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن الجمعيات والنقابات يجب ان يكون لها دور ملموس فى الجامعات المصرية فلا بد من تعاون الاكاديميين مع الممارسين لهذه المهنة وأيضا المساهمة فى تحديد إعداد المقبولين فى كليات طب الاسنان بالجامعة وذلك بعمل سردية بين نسب أطباء الاسنان وعدد السكان فى جنوب الصعيد.

وأوضح الدكتور أحمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والأسنان، وأحد المشاركين، أن هذا المؤتمر يهدف الى رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة فى مجال طب الفم والاسنان.

وأضاف بان هذا المؤتمر يتواجد به محاضرين من مختلف دول العالم ( مصر – أمريكا – كندا – اليابان – كوريا – تشيلي – الهند ) ويهدف الى تبادل الخبرات والتدريب المستمر لممارسين مهنة طب الفم والأسنان.