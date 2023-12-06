الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيناريو جديد من إدارة ريال مدريد لضم مبابي

كيليان مبابي
كيليان مبابي

وضعت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني سيناريو جديد للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية من العام المقبل وبختام الموسم الجاري.

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وأشارت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء إلى أن إدارة ريال مدريد وضعت سيناريو جديد لتحصين نفسها من اغراءات باريس سان جيرمان المالية للاعب.

وتمثل السيناريو الجديد في تحديد منتصف شهر يناير من العام المقبل ، مهلة أخيرة للاعب الفرنسي من أجل تأكيد رغبته النهائية في الانضمام إلى مدريد ، مع إبلاغ ناديه بذلك.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس يونيو المقبل.

مبابي باق مع باريس حتى الصيف المقبل..

كانت تقارير صحفية فرنسي قد  أشارت خلال شهر أغسطس الماضي  إلى أن مبابي قرر البقاء في صفوف باريس الموسم القادم، على أن ينتقل إلى مدريد بختام الموسم المقبل وبشكل مجاني، موضحة أن باريس منح اللاعب 80 ألف يورو مكافأة له على الاستمرار إلى ما بعد عام 2023 ، وحال مغادرته سيضطر إلى سداد هذا المبلغ وهو الأمر الذي سيدفعه إلى البقاء.

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