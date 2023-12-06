الاتحاد الأوروبي والكويت يعقدان الحوار الرابع بشأن حقوق الإنسان وتعزيز التعاون المشترك

بحث الاتحاد الأوروبي والكويت، اليوم الأربعاء في بروكسل، آخر التطورات في مجالي تعزيز حقوق الإنسان والتعاون المشترك، وذلك خلال انعقاد الحوار الرابع لهما بشأن هذا الملف.

وجاء في بيان صحفي - نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - أن "الجانبين تبادلا آخر التطورات في بلديهما، وأكدا التزامهما بالحوار المفتوح والبناء لمعالجة التحديات بشكل مشترك وتبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان".

وذكر البيان أن "الاجتماع تطرق إلى مجموعة واسعة من المواضيع مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الحقوق الرقمية وحقوق المقيمين عديمي الجنسية في الكويت وحقوق العمال وحقوق العمال وإصلاح نظام الكفالة وحقوق المرأة والطفل، فضلا عن سيادة القانون بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تعاونهما في منتديات حقوق الإنسان المتعددة الأطراف، بهدف تعزيز مشاركتهما".

وأشاد الاتحاد الأوروبي بالتطورات الإيجابية الأخيرة في الكويت، لا سيما في مجال تمكين المرأة. كما شجع الاتحاد الأوروبي الكويت على الالتزام بمزيد من التقدم في معالجة التحديات المتعلقة بمسألة المقيمين عديمي الجنسية وحقوق العمال، مع التركيز بشكل خاص على العمال المهاجرين.