رصد 1298 قضية داخل القطارات ومترو الأنفاق في حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، حملاتها الأمنية المكثفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

حيث شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، حملات مكبرة لضبط المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1298) قضية متنوعة.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجدي، عن ضبط (72) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.



حملات أمنية مكثفة لإسقاط مُروجي المخدرات والأسلحة بدمياط وأسوان



شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان –دمياط) حملات أمنية مُكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام كمية من مخدرى "الهيروين ،الشابو")بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

ضبط قطعتين سلاح نارى (بندقية خرطوش ، فرد محلى وعدد من الطلقات)

تنفيذ (822) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرووزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- 3فرد محلى، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) بحوزة 4متهمين لـ 3منهم معلومات جنائية.

فيما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (71692) مخالفة مرورية متنوعة.