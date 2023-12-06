جامعة جنوب الوادي تخصص سيارات لنقل الطلاب إلى لجان الاقتراع

حث الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جميع منتسبي الجامعة للمشاركة الفعالة والتصويت في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبًا وطنيًا، وحقًا دستوريًا لكل مواطن.

وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم توفير وسائل نقل لمنتسبي الجامعة لمقر اللجان الانتخابية لتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات، وضرورة ظهور جميع منتسبي الجامعة بصورة مشرفة تعكس صورتها الإيجابية في المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.

وعقد رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وكلاء كليات الجامعة - لشئون الطلاب، الدراسات العليا، خدمة المجتمع وتنمية البيئة- بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك لمناقشة آليات المشاركة في الانتخابات الرئاسية وحث الطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ولمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بمشاركة الطلاب.

وبيّن رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة نظمت خلال الفترة الماضية للعديد من الاجتماعات والندوات التوعوية بهدف حث الطلاب على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة نظمت العديد من الأنشطة والندوات والمبادرات بهدف توعية الطلاب وتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وذلك في إطار دور الجامعة في تنمية الوعي لدى الطلاب وبما يساهم في تكوين الشخصية الإيجابية والمعتدلة للطلاب.