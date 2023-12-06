صور| بالأسماء.. إصابة 16 شخصا في حادث سير على "صحراوي المساوية" بالأقصر

أصيب 16 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" على الطريق الصحراوي بقرية المساوية التابعة لمركز ومدينة إسنا، بجنوب محافظة الأقصر.

وحصلت بوابة الوفد على أسماء المصابين بالحادث وهم كالتالي:- أشرف حسين" 45 سنة، وعلى.عمرو" 13 سنة، وايمن فتحي"42 عام، وشريف عبد المجيد " 42 عام، ورجاء حسين، 45 عام، وعيد محمد" 42 سنة، ومحاسن عبد المجيد" 55 عام، و احمد حسن" 56 عام، ومحمد فهمي، 22 عام، وفوزيه سعد.56 عام، وعطيات خليل، 60 عام، وليالي يحيي، 5 أعوام، ودنيا يحيي" عامان، وأحمد حسن، 36، وردة ابراهيم" 31 عام، و" أحمد إبراهيم" 36 عام، بإصابات متنوعة بين كدمات وسحجات، واشتباه ارتجاج فى المخ، وجروح متفرقة.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي؛ لتلقي العلاج اللازم، كما تحرر محضر بالواقعة.

