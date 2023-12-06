المنيا تنظم ندوة عن "مفهوم المواطنة لدى الشباب"

نظمت قرية تندة إحدى قرى مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، ندوة بعنوان مفهوم المواطنة لدى الشباب ، وذلك ضمن فعاليات برنامج تعزيز قيم المواطنة، الذي يقام بصفة دورية ضمن برنامج وزارة الثقافة بقرى المحافظة.

والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، تضمنت الفعاليات التي أقيمت بمدرسة ملوي الإعدادية بنات، ورشة أشغال فنية ومعرض كتاب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعقدت ندوة تثقيفية بعنوان "مفهوم المواطنة لدى الشباب" شارك بها أحمد سيد ، مهندس زراعي، أحمد صادق عبد القادر، معلم، وتناول بها أحمد سيد معنى المواطنة وكيفية ترسيخ القيم والعادات السليمة فى نفوس الشباب، مؤكدا دور الأسرة في تربية الأبناء تربية صالحة، وذلك بتكاتف الجهود بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمعلم.

وأكد أحمد صادق، أهمية الوسطية والتسامح والبعد عن التطرف والغلو، مشيرًا إلى أهمية تطبيق القيم والتقاليد الأصيلة في حياته اليومية ، ويعكسها في سلوكياته ومعاملاته مع الآخرين، ووسط تفاعل من أبناء القرية ، قدم عرض حكي مسرح عرائس عن المواطنة وتقبل الآخر، من إخراج محمد حسن، وأقيمت الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والوحدة المحلية.