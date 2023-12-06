حملات أمنية مكثفة لإسقاط مُروجي المخدرات والأسلحة بدمياط وأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان –دمياط) حملات أمنية مُكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.



أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام كمية من مخدرى "الهيروين ،الشابو")بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

ضبط قطعتين سلاح نارى (بندقية خرطوش ، فرد محلى وعدد من الطلقات)

تنفيذ (822) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرووزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- 3فرد محلى، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) بحوزة 4متهمين لـ 3منهم معلومات جنائية.

‏لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون.. 71 ألف مخالفة مرورية خلال يوم



واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (71692) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(14876) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(478) مخالفة السير بدون تراخيص.

(121) مخالفة دراجات نارية .

(2490) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(27) مخالفة موقف عشوائى.

فيما ألقى قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، القبض على سائق، له معلومات جنائية حال قيادته سيارة نقل مُحمل عليها (تنك - 18 جركن بإجمالى 2 طن سولار) بدون أوراق أو فواتير.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتحصله على المضبوطات من (مالك محطة وقود - كائنة بدائرة مركز القرنة) بسعر أزيد من السعر الرسمى وأمكن ضبط الأخير وأقر بذلك.