الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

‎ القومي للترجمة يطلق النسخة الـ11 من كشاف المترجمين بمحافظة الأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

‎أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن مسابقة لترجمة قصة قصيرة للأطفال بعنوان "مذكرات قميص قديم جدا" للأديب: يحيي الطاهر عبدالله.

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يأتى ذلك استكمالاً لمبادرة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر.

أولاً: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة

‎يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة

‎أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى

‎ويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني [email protected]

‎بالصيغتين ملف word     و pdf ، 
‎بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي

‎ آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 15 ديسمبر 2023
‎ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة

‎ثانيًا: الجوائز


‎يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم

الجريدة الورقية