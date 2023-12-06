رفع 36 ألف طن قمامة ومخلفات مبانى خلال نوفمبر الماضي بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية.

ولفت إلى أن ذلك يأتي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظًا على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيًا بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

وقال المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، إن وحدة التدخل السريع قامت برفع 35980 طن قمامة ومخلفات مباني بواقع 1799 نقلة خلال شهر نوفمبر الماضي.