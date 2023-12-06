رئيس جامعة الزقازيق: الدورات التدريبية مهمة في تنمية مهارات الطلاب

تفقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، صباح اليوم، حرم جامعة الزقازيق الأهلية الكائنة بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام فوزي عميد القطاعات بالجامعة، والدكتور جمال الفقي مدير برامج القطاع الهندسي، والدكتور أسامة عبدالعزيز مدير برنامج الطب والجراحة، والدكتور حسين الدواش مدير برنامج جراحة الفم والأسنان، والدكتور هاني الباسوسي مدير برنامج الصيدلة الإكلينيكية.

وتابع رئيس الجامعة خلال اجتماعه مع مدير ومنسقي البرامج؛ آخر مستجدات العمل، والبدء في تحضيرات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والوقوف على أي معوقات وكيفية التعامل معها حتي تتم بشكل ناجح ومميز.

وعلى هامش الزيارة تابع رئيس جامعة الزقازيق الدورات التدريبية التي يتم عقدها للطلاب، لتنمية مهاراتهم لسوق العمل، ودعا الدرندلي الطلاب إلى ضرورة التسلح بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، بقوله: العمل يحتاج إلى المتميزين، والجامعة مكان للعلم، ولكن إلى جانب ذلك يجب متابعة الأنشطة والدورات التدريبية لتنمية العقل والفكر، وإن الدورات التدريبية تلعب دورًا مهمًا وكبيرًا في تنمية المهارات لدى الطلاب.