سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية في البحيرة والجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى (البحيرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات ، وقيام باقى المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، كما ضبط بحوزتهم (6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية -10 هواتف محمولة).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

نتائج هامة للحملات الأمنية في أسيوط وأسوان ودمياط



شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط (63) قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية- 28 بندقية خرطوش- طبنجة- 27 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (63 متهم لـ 46 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين –كمية لمخدر الشابو- 3 فرد محلى وطلقة) بحوزة (4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية)، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى- بندقية خرطوش- بندقية آلية- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

فيما أحالت نيابة حدائق القبة، حارس عقار وعاطل، بتهمة سرقة عملات أجنبية وهاتف محمول من شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع"للمحاكمة الجنائية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط حارس عقار وعاطل، لقيامهما بسرقة عملات أجنبية وهاتف محمول من شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع".