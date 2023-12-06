ندوة تثقيفية لشباب الشرقية عن "تعزيز المشاركة الإيجابية في قضايا المجتمع المعاصر"

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية قامت المديرية بتنظيم ندوه تثقيفية بعنوان " تعزيز المشاركة الإيجابية في قضايا المجتمع المعاصر " وذلك عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام الدكتور كيلاني عبد الرحمن الكناني من علماء وزارة الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي استعرض فيها نماذج من قضايا المجتمع المعاصر، وبٓين دور الإسلام فى مواجهة التحديات المعاصرة.

وأوضح أثر المشاركة الإيجابية على الفرد والمجتمع، وكذلك دور الشباب فى المشاركة السياسية وتنمية وبناء المجتمع.