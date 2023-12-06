مايكروسوفت ترقي Copilot باستخدام GPT-4 Turbo وDALL-E 3

يقترب العام من نهايته، ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت لمزيد من أخبار الذكاء الاصطناعي. أعلنت Microsoft للتو أن برنامج الدردشة الآلي Copilot AI يتكامل مع أحدث طراز من OpenAI، GPT-4 Turbo، ومولد الصور DALL-E 3، من بين ترقيات أخرى. من المفترض أن يؤدي هذا إلى تحسين الأداء العام للخدمة بشكل كبير، في الوقت المناسب تمامًا للذكرى السنوية الأولى/عيد ميلادها. مهلا، هل لدى روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي أعياد ميلاد؟

أولاً، هناك أحدث وأكبر نموذج لغة كبير من OpenAI. سيسمح تكامل GPT-4 Turbo لمستخدمي Copilot بمعالجة المهام المعقدة التي قد تؤدي إلى جنون التكرارات السابقة للبرنامج. سمح الجيل الأخير بـ 50 صفحة نصية فقط كمدخل بيانات، بينما يقبل GPT-4 Turbo ما يصل إلى 300 صفحة. النتيجة النهائية؟ ردود أكثر وضوحا على الاستفسارات. يتم حاليًا اختبار التكامل من قبل مستخدمين محددين، مع توفره على نطاق أوسع في الأسابيع القليلة المقبلة.

هناك أيضًا تكامل مع أحدث طراز DALL-E 3. يقوم برنامج الدردشة الآلي هذا بإنشاء صور ذات جودة أعلى من أي وقت مضى، والأهم من ذلك، مع إيلاء اهتمام أكبر للدقة. بمعنى آخر، يجب أن تتطابق الصورة مع المطالبة في أغلب الأحيان. هذه الأداة متاحة بالفعل لمستخدمي Copilot، ويمكنك التحقق منها هنا.



هناك المزيد من الميزات القادمة إلى مساعد الطيار بالقرب منك. تتضمن أداة Inline Compose الآن قائمة إعادة كتابة تتيح لك تحديد كتلة من النص، وعندها يقوم الروبوت بإعادة كتابتها لك. لا ينبغي أن يسبب هذا أي مشاكل على الإطلاق في المدارس (كانت تلك سخرية). ستتوفر هذه الأداة لجميع مستخدمي Edge في المستقبل القريب.

يحظى المبرمجون أيضًا ببعض الحب، مع مجموعة ميزات جديدة تسمى Code Interpreter. Microsoft صامتة إلى حد ما بشأن التفاصيل هنا، لكنها تقول إنها ستمكن المستخدمين من أداء مهام معقدة مثل "تحليل البيانات، والتصور، والرياضيات"، وبالطبع ترميز مجموعة متنوعة من الحدائق. Code Interpreter هو حاليًا في مرحلة تجريبية، ومن المقرر إصداره على نطاق واسع في المستقبل القريب.

أخيرًا، حصل بحث Bing على ترقية مدعومة بـ GPT-4. ومن المفترض أن يسمح ذلك باستعلامات بحث موسعة للمواضيع المعقدة، مع نتائج محسنة. كتبت Microsoft منشور مدونة يوضح بالتفصيل كيفية عمل هذه الترقية. باختصار، فهو يبحث عن أشكال متعددة للاستعلام مرة واحدة ويحفظ تلقائيًا المعلومات غير المفيدة.