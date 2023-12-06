محافظ الدقهلية يوجه بالمرور على اللجان الانتخابية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء أنور الجرواني السكرتير المساعد، بالمرور علي اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء؛ للتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري، جاء هذا استكمالًا لجولات "محافظ الدقهلية" للمرور علي اللجان الانتخابية في عدد من المراكز والمدن والأحياء.

قام نائب المحافظ، بالمرور علي اللجان الانتخابية بمراكز ميت سلسيل والجمالية والمنزلة والمطرية، فيما حرص السكرتير العام بالمرور علي اللجان الانتخابية بمراكز بني عبيد وتمي الأمديد وميت غمر، وقام السكرتير المساعد بالمرور علي مراكز الكردي ومنية النصر ومحلة دمنة ودكرنس.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن التي شملتها الجولات المكوكية الثلاثة، حيث تم التأكد من جاهزية جميع اللجان بنطاق المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية، 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري وتوافر كافة مستلزمات العملية الانتخابية ومتابعة تنفيذ الإجراءات المقررة والتي تنفذها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق وذلك لإجراء العملية الانتخابية في سهولة ويسر وتمكين المواطنين من الادلاء باصواتهم دون ايه معوقات.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرًا انتخابيًا وإجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبًا و1,119 مغترب.

وقال المحافظ، أدعو أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري مؤكدًا أن الدقهلية دائما تأتي في المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما أثبته أبناء الدقهلية في الأعوام الماضية.