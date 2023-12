(فيديو) The Last of Us Part 2 Remastered No Return تكشف عن جميع الشخصيات القابلة للعب

تقدم Naughty Dog الجزء الثاني من لعبة The Last Of Us أكثر من مجرد لمسة جديدة من الطلاء في نسخة مُعاد تصميمها من اللعبة على PS5. يتضمن الإصدار القادم وضعًا قابلاً للتشغيل يسمى Lost Levels (والذي يتميز بعدة أجزاء تم قطعها من اللعبة النهائية)، بالإضافة إلى وضع يسمى No Return. هذا الأخير هو وضع البقاء على قيد الحياة الجديد تمامًا، وقد كشفت شركة Sony عن مزيد من التفاصيل حوله في مقطع دعائي.

في وضع اللاعب الفردي هذا، الهدف هو البقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة. ستحتاج إلى البقاء متيقظًا لأن المواجهات مع الأعداء تكون عشوائية وتتميز بمعارك الزعماء. سيتعين عليك التعامل مع معدّلات اللعب الفريدة أيضًا، مثل إشعال النار في الأعداء عند لكمهم أو تطبيق التأثيرات المرئية. في الواقع، أنصحك بعدم مشاهدة المقطع الدعائي إذا لم تكن قد لعبت اللعبة الرئيسية بعد، لأنه يفسد بعضًا من الأعداء الأكثر رعبًا الذين ستواجههم.



في لعبة No Return، ستتمكن من اللعب بشخصيات Ellie وJoel وAbby. علاوة على ذلك، ستتمكن من الظهور بمظهر العديد من الشخصيات القابلة للفتح والتي لم تكن قابلة للعب من قبل. في المقطع الدعائي، هؤلاء هم دينا وجيسي وتومي وليف ويارا وميل وماني. تتمتع كل شخصية بسمات فريدة تدعم أساليب اللعب المختلفة. اختر Yara، على سبيل المثال، وسيساعدها شقيقها Lev في القتال (قد تكون النسخة التعاونية من No Return مقنعة جدًا!). وفي الوقت نفسه، ستكون دينا قادرة على صنع الألغام والقنابل الصاعقة.

ستفتح المزيد من الشخصيات والجلود والأسلحة (وترقيات الأسلحة) والمستويات أثناء تقدمك في لعبة No Return. على الرغم من أنه من الغريب إلى حد ما تقديم وضع البقاء على قيد الحياة الذي يمكن إعادة تشغيله بشكل لا نهائي في لعبة يكون موضوعها الأساسي هو إنهاء دورة العنف الدائمة، إلا أن أسلوب القتال في TLOU 2 استثنائي. يجب أن تسمح لعبة No Return لآليات القتال بالتألق دون أن يشعر اللاعبون بالقلق كثيرًا بشأن البقاء متخفيين.

سيتم إطلاق The Last Of Us Part 2 Remastered على PS5 في 19 يناير. سيتمكن أولئك الذين يمتلكون نسخة PS4 الأصلية من TLOU 2 من الترقية مقابل 10 دولارات.