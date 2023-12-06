إحباط محاولة ترويج 2 طن سولار بالسوق السوداء في الأقصر

ألقى قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، القبض على سائق، له معلومات جنائية حال قيادته سيارة نقل مُحمل عليها (تنك - 18 جركن بإجمالى 2 طن سولار) بدون أوراق أو فواتير.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتحصله على المضبوطات من (مالك محطة وقود - كائنة بدائرة مركز القرنة) بسعر أزيد من السعر الرسمى وأمكن ضبط الأخير وأقر بذلك.

نتائج هامة للحملات الأمنية في أسيوط وأسوان ودمياط



شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط (63) قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية- 28 بندقية خرطوش- طبنجة- 27 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (63 متهم لـ 46 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين –كمية لمخدر الشابو- 3 فرد محلى وطلقة) بحوزة (4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية)، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى- بندقية خرطوش- بندقية آلية- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.



فيما أحالت نيابة حدائق القبة، حارس عقار وعاطل، بتهمة سرقة عملات أجنبية وهاتف محمول من شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع"للمحاكمة الجنائية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط حارس عقار وعاطل، لقيامهما بسرقة عملات أجنبية وهاتف محمول من شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع".