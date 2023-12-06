نتائج هامة للحملات الأمنية في أسيوط وأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط (63) قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية- 28 بندقية خرطوش- طبنجة- 27 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (63 متهم لـ 46 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين –كمية لمخدر الشابو- 3 فرد محلى وطلقة) بحوزة (4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية)، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى- بندقية خرطوش- بندقية آلية- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

إحالة المتهمين بسرقة عملات أجنبية من شقة في الحدائق للمحاكمة



أحالت نيابة حدائق القبة، حارس عقار وعاطل، بتهمة سرقة عملات أجنبية وهاتف محمول من شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع"للمحاكمة الجنائية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط حارس عقار وعاطل، لقيامهما بسرقة عملات أجنبية وهاتف محمول من شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث اعترف حارس العقار بأنه كان يقوم بمراقبة الشقة لحين خروج سكانها، ثم قام بالدخول إلى الشقة باستخدام مفتاح مصطنع، وسرقة محتوياتها، بمشاركة المتهم الآخر.

وبإرشاد أحدهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وهي عبارة عن بعض العملات "الأجنبية، المحلية، 31 طابع تأشيرة، 2 ساعة يد، هاتف محمول.



فيما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثمان أحد الأشخاص مجهول الهوية، أسفل الطريق الدائري في منطقة الوراق، ومصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية أسفل الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من رجال المباحث، وتبين العثور على جثمان شاب مصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.