الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

650 سائحًا يستمتعون برحلات البالون الطائر في الأقصر

رحلات البالون الطائر
رحلات البالون الطائر

أقلعت فجر اليوم الأربعاء، 25 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر، كانت تقل حوالي 650 راكبًا من جنسيات مختلفة حول العالم، وسط أجواء من البهجة؛ لاستمتاعهم  بالطبيعة الخلابة لمدينة الأقصر.

وأكد مصدر بمطار البالون غرب الأقصر، أن رحلات البالون تشهد حاليًا نشاطًا مع حلول الموسم الشتوي، والذي تنتعش فيه رحلات البالون الطائر وزيادة أعداد الرحلات، التي تنطلق من أرض البالون بغرب النيل، لتأخذ مسار رحلتها في الهواء خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى شروق الشمس.

ويعتبر البالون الطائر في الأقصر هو أحد الأنماط السياحية التي تنفرد بها مدينة الشمس، والذي أكسبها شهرة عالمية، فضلاً  عن كونه جزءًا أساسيًا من البرنامج السياحي للسائحين الأجانب الذين يحرصون على تجربة البالون؛ للاستمتاع برؤية المناظر الخلابة وآثار الحضارة المصرية القديمة من سماء الأقصر.

ويشار إلى أن مدة رحلات البالون الطائر تستغرق حوالي 40 دقيقة، يرتفع المنطاد إلى السماء محلقًا بارتفاع يصل إلى نحو 1500 متر فوق الأرض، ويبدأ بالتحرك من البر الغربي حيث موقع المطار بالقرنة، ثم ينطلق متجهًا للأعلى ناحية الضفتين الغربية والشرقية للنيل، لتشاهد خلالها معابد حتشبسوت والرامسيوم، وهابو، ومقابر وادي الملوك، إلى جانب معبد الأقصر بالضفة الشرقية إلى جانب مشاهدة النيل والمناظر الطبيعية الساحرة التي تتمتع بها مدينة المائة باب.

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