إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة

أعلنت الصحة الفلسطينية إصابة ثلاثة أشخاص برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضافت أنه جرى استشهاد فلسطيني بمخيم طولكرم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال.

الصحة الفلسطينية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، سقوط 108 شهداء وعشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان، مؤكدة عدم إمكانية إجراء أي عمليات بمستشفى كمال عدوان، إذ يحاصر الاحتلال المستشفى بالدبابات، رغم وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخل مبنى المستشفى.

الفصائل الفلسطينية

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية استهدافها غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ «رجوم» قصيرة المدى من عيار 114 ملم.