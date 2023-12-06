الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة

غزة
غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية إصابة ثلاثة أشخاص برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف منازل بمخيم جباليا شمالي غزة

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محلل سياسي أمريكي: غزة قد تكون سبب سقوط بايدن

وأضافت أنه جرى استشهاد فلسطيني بمخيم طولكرم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال.

الصحة الفلسطينية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، سقوط 108 شهداء وعشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان، مؤكدة عدم إمكانية إجراء أي عمليات بمستشفى كمال عدوان، إذ يحاصر الاحتلال المستشفى بالدبابات، رغم وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخل مبنى المستشفى.

الفصائل الفلسطينية

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية استهدافها غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ «رجوم» قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

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