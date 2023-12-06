انهيار منزل بسوهاج.. وإصابة طالبة بكسور متفرقة

شهدت قرية المحاسبة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، انهيار جزئي من إحدى المنازل، ما تسبب في إصابة طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا، بكسور متفرقة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة جاءت عندما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بانهيار جزئي بمنزل ومصابة بناحية المحاسنة، دائرة المركز، وتبين من الفحص، انهيار الجزء الأمامي لغرفتين ملحقتين بمنزل من الطوب اللبن والعروق الخشبية ملك المدعو محمد ا ت ا 62 عاما، عامل – ومقيم بذات الناحية.

انهيار منزل بسوهاج

ونتج عن ذلك إصابة ابنة مالك المنزل منة م ا ت 15 عامًا، طالبة، ومقيمة

بذات الناحية، بكسر بالذراع الأيسر، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

بسؤال مالك المنزل، أفاد بمضمون ما سبق، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

وفي وقت سابق، لقي طالب يبلغ من العمر 14 عامًا مصرعه، جرّاء سقوط حائط مبنى قديم عليه، أثناء مساعدة عمه في نقل وتشوين كمية من الرمال بدائرة مركز أخميم شرق المحافظة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.