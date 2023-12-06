محمد صلاح يفوز بمنصب نائب رئيس المجلس القيادي الإقليمي للاعبين القادة للأولمبياد الخاص

فاز لاعب الأولمبياد الخاص المصري محمد صلاح بعضوية المجلس الإقليمي للاعبين القادة على منصب نائب الرئيس ( 2024 - 2027 ) ، فيما فازت برئاسة المجلس الإقليمي للاعبين القادة لاعبة الاولمبياد الخاص الأردني مجد الهنداوي، بعد ثلاث جولات من التصويت في الانتخابات التي شهدتها مدينة القاهرة بمشاركة وفود من 9 دول عربية شاركت في مؤتمر المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة الجديد .

شارك في الانتخابات من البحرين عبدالله عارف ،ومن الامارات هدى كرم بلوشي، ومن الأردن مجد الهنداوي، و من المغرب إيمان بويسان، ومن لبنان أحمد شرف، ومن مصر محمد صلاح، ودعت اللجنة المشرفة على الانتخابات من قبل الرئاسة الاقليمية برئاسة نيبال فتنوني مدير عام المبادرات ونهى جاب الله مدير برنامج اللاعبين القادة لاعبي الأولمبياد الخاص المصري السابق السباح مصطفى جلال والذى يعد أول لاعب في المنطقة يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم اللاعبين عن العامين 1998 – 1999.وجلال صاحب تاريخ مميز في السباحة، منذ فوزه 1995 بميدالية ذهبية في الألعاب العالمية الصيفية التي أقيمت بنيو هافن ،كونيكتيكت ،وجرت العملية الانتخابية في جو من الديمقراطية حيث شهدت الانتخابات 3 جولت تصويتيه ، وقد غطى على أجواء الانتخابات جو من الود والحب بين المرشحين على المناصب الثلاثة .

وشهدت أخر أيام المجلس الإقليمي للاعبين القادة تدريب اللاعب القائد على دور ممثل الصحة، والتي أشرفت عليه ليلة الشناوى مدير البرامج الصحية وتناولت الجلسات التدريبية التفاعلية بامتياز مواضيع تعزز الصحة عن طريق الفن والرفاهية العاطفية مع الدكتورة هينار بلطيه استشاري أول حماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي، والمدرب المعتمد من مؤسسة حماية الأطفال العالمية ، التغذية مع داليا حجي أخصائية التغذية ، وسائل التواصل الاجتماعي مع وكالة ماجنابليتز الرقمية ، واللياقة البدنية مع المدرب محمد امين ، وتمنت الشناوي في نهاية اليوم بأن يشارك اللاعبون المعلومات الغنية التي حصلوا عليها لنشر الوعي الصحي.

ختام المؤتمر الإقليمي للشباب القادة

من ناحية أخرى اختتمت اعمال المؤتمر الإقليمي للشباب القادة والذى عقد تحت شعار( يالا يا شباب نلم الشمل) و اجمل وفد مصر المشاركة في مؤتمر الشباب القادة ما خرج به من أفكار ورؤى في الجلسة الختامية وذلك عقب التدريب العملى الذى قام به معهم د. هيثم قاسم استشاري التطوير المؤسسي.والمكون عبد الرحمن عاطف الموافي، شهد عاطف الموافي، ،رحمة خالد محمد، ندى جاسر رياض،محمد احمد سرور، وطارق النجار مدير برنامج المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري ، نستطيع بمفردنا أن نعمل أشياء صغيرة ، لكننا معا يمكننا أن نعمل أشياء كبيرة,

من ناحية أخرى اختتمت اعمال المؤتمر الإقليمي للشباب القادة والذى عقد تحت شعار( يالا يا شباب نلم الشمل) وصرحت مديرة برنامج القيادات الشابة مروة رمضان بأن هناك مجموعة من التوصيات الهامة التي أسفرت عنها مناقشات اللاعبين المشاركين في المؤتمر على مدى أربعة ايام وتم الاتفاق على تنظيم اجتماع افتراضي أو اثنين للاعبين ومرافقيهم للاستماع إلى إنجازاتهم محليًا، وما هي الإجراءات التي يقترحون تنفيذها وما هي الموارد والدورات التدريبية والدعم الفني الذي يحتاجون إليه.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا