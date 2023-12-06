سكان جنوب “تل أبيب” يقدمون التماسا للمحكمة العليا لحمايتهم من الصواريخ

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن سكان جنوب تل أبيب يقدمون التماسا للمحكمة العليا ضد الجبهة الداخلية، لعدم حمايتهم من التهديدات الصاروخية، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الفصائل الفلسطينية

واستهدفت الفصائل الفلسطينية تل أبيب بـ15 صاروخا، بعد إعلان كتائب القسام استهدافها قوة إسرائيلية شرقي خان يونس.

قطاع غزة

وقال قائد عسكري إسرائيلي، إن قواته تخوض أشرس أيام المعارك منذ بدء عملية الاحتلال العسكرية في قطاع غزة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته الجوية العشوائية على قطاع غزة، والي استهدفت إحداها اليوم محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحدث مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، ووزير الخارجية وانج يي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، فإن بلينكن ناقش رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط والجهود الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة مع نظيرة الصيني.

وأضاف البيان، أنَّ بلينكن أكد مجددا خلال الاتصال مع ويي على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف على منع انتشار الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر تشكل تهديدا غير مقبول للأمن البحري والقانون الدولي الذي يتعين على جميع الدول الالتزام به.

كما شدد بلينكن ويي على أهمية البناء على التقدم المحرز في القضايا الرئيسية التي تم تناولها في القمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج والتي عقدت في الشهر الماضي في وودسايد، كاليفورنيا.