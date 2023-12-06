الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشبورة المائية| نصائح مهمة لتفادي الحوادث على الطرق

الشبورة المائية
الشبورة المائية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، موضحة أن هناك استمرارًا للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة.

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أسباب تكون الشبورة المائية بعد تحذيرات الأرصاد

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انخفاض درجات الحرارة واستمرار الشبورة الكثيفة صباحًا بالفيوم

والشبورة المائية تعد من أبرز الظواهر الجوية خطورة، نظرًا لأنها تحجب الرؤية وتخفض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق مما قد تؤدي إلى الحوادث على الطرق، لذا يجب توخي الحذر عند القيادة.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقريرالتالي نصائح مهمة لتفادي الحوادث على الطرق: 

القيادة بهدوء تام على الطرق

عدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية على الطرق.

إضاءة كشافات الشبورة المائية.

زيادة مسافات الأمان بين السيارة والأخرى.

استخدام مساحات الزجاج باستمرار.

فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

 كما تتكون الشبورة المائية نتيجة الآتي:

 ارتفاع نسب الرطوبة 

الهدوء النسبي للرياح

 انخفاض حرارة السطح

 وجود مرتفع جوي.

الطقس السائد لطيف نهارًا 

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الطقس السائد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء حتى الاثنين المقبل.

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