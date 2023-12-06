تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا عن الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.

وذكر التقرير أن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية حتى شارع الجيش وصولًا لميدان العباسية، وهناك كثافات مرورية بسيطة عند تقاطع صلاح سالم.

سيولة مرورية عند كوبري الجلاء

كما ظهرت سيولة مرورية عند كوبري الجلاء حتى طريق العروبة، كما ظهرت كثافات نسبية عند كوبري المطار تبدأ تقل وتختفي عند الدخول على طريق المطار، كما ظهرت كثافات مرورية بسيطة ومتحركة أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية والمتجه الى الفنجري، كذلك أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات وكورنيش النيل للقادم من المظلات وذلك وصولا الى منطقة وسط البلد.

حركة السيارات فى شارع الهرم

وظهر تباطؤ فى حركة السيارات فى شارع الهرم بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية، وكذلك الأمر فى منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، كما ظهرت بعض الكثافات فى منطقة مشعل وشارع العريش وحتى منطقة الطالبية.

كما ظهرت كثافات للمتجه الى كوبري الجيزة المعدنى وشارع فيصل ومنطقة الطوابق حتى العشرين.