الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الإعلام الفلسطيني: 64 شهيدًا و106 جرحى في خان يونس خلال يومين

غزة
غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأنّ وسائل الإعلام الفلسطيني، أعلنت عن 64 شهيدًا و106 جرحى بخان يونس خلال اليومين الماضيين.

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كما أضافت القناة، 

وذكرت القناة أنَّ الاحتلال قام بقصف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال غزة، بالإضافة إلى وجود إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة بالضفة الغربية.

وتجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وسقط نحو أكثر من 37 شهيدًا على الأقل في عموم قطاع غزة منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عملياته بعد انتهاء الهدنة.

المقاومة الفلسطينية حماس

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة بعد رفضه التعاطي مع عروض للإفراج عن أسرى.

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