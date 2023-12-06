اليوم.. تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023، في مواجهة من العيار الثقيل تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق صافرة القمة النرتقبة التى تجمع مانشستر يونايتد وتشيلسي على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة العاشرة وربع مساء الليلة بتوقيت القاهرة.

ويتواجد فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الدورى الإنجليزي برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبيه 16 هدفًا، واستقبلت شباكهم 17 هدفًا.

كما يحتل تشيلسي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، محصلة تحقيق الانتصار فى 5 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى 5 هزائم، وأحرز نجومه 25 هدفًا، ودخل مرماهم 22 هدفًا.