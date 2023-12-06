طقس بارد وأمطار متوسطة على مدن ومراكز البحيرة

تعرضت المراكز الشمالية بمحافظة البحيرة، وهي كفر الدوار وإدكو ورشيد والمحمودية، لهطول أمطار متوسطة، صباح اليوم الأربعاء، مع ظهور سحب المنخفضة ومتوسطة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة في وادي النطرون والنوبارية ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادة السيارات في الطريق الصحراوي القاهرة / الإسكندرية .

وعلى الفور دفعت الوحدات المحلية بالأجهزة والمعدات وسيارت الكسح ، لسحب مياة الأمطار أولا بأول من اليادين والشوارع ، لضمان سيولة المرور، وسهولة عبو المواطنين، كما تم قطع الكهربا عن العديد من قري أبو المطامير وحوش عيسي خوفا من سقوط الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح .

ولم تؤثر الأمطار على عمليات البيع والشراء وجني محصول البطاطس من الأراضي الزراعية.

وفي ميناء الصيد بالمعدية، سارت الأمور بشكل طبيعي حيث تواجد الصيادين في الصباح الباكر للقيام برحلات الصيد في مياة البحر المتوسط