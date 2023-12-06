حمادة عبد اللطيف: تفريط الزمالك في زيزو مرفوض

أكد حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أنه متواجد دائمًا داخل الزمالك ويرحب بالعمل في أي وقت حال احتاج إليه النادي، مشيرًا إلى أنه متواجد في العمل الإعلامي داخل قناة الزمالك، كما أنه دائم الحديث عن أي أخطاء في فريق الكرة من أجل العمل على إصلاحها مستقبلا.

وقال عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "موضوع تدعيم الزمالك في يناير يرتبط بالامكانيات المالية، مع ضرورة حل أزمة القيد في المقام الأول، ومعتمد جمال يسير بشكل واقعي ولابد من حصوله على الفرصة، وكرة القدم لا يوجد فيها ثوابت، من الصعب استقدام مدرب أجنبي بمبلغ مالي كبير، وسيحتاج للاعبين جدد".

وأضاف: "لاعبي الزمالك لديهم مستحقات متأخرة في نادي الزمالك، ولهم الأولوية في الحصول عليها، بدلا من استقدام آخرين ومنحهم مبالغ كبيرة، وقتها سيحدث انقسام داخل الفريق".

وواصل: "نتمنى تدعيم صفوف الزمالك بعناصر جيدة في جميع خطوط الفريق، ومعتمد جمال يجب استمراره في الوقت الحالي طالما يسير بشكل جيد".

حمادة عبد اللطيف: لا أمانع عودة فتوح بعد إعتذاره للنادي

وتابع: "أحمد فتوح لاعب جيد ولكنه أخطأ ويستحق العقوبة وقرار مجلس إدارة الزمالك يستحق الاشادة، لأنه لا يوجد لاعب أكبر من النادي، ولو كان هناك بوادر لحل الأزمة فلا مانع مع عودته، طالما أخطأ وعوقب وتعلم الدرس من الممكن عودته للفريق، ويجب أن يبادر بالاعتذار للنادي والجماهير، والزمالك هو من صنع نجوميته".

وواصل: "ارفض التفريط في أحمد سيد زيزو بأي مقابل مالي هذا الموسم، وحال رحيله بعد نهاية الموسم فأن مصطفى فتحي هو البديل الأنسب، لو استطاع الزمالك عودته سيكون مكسب كبير، لكن من الصعب التفريط في زيزو لأنه أهم لاعب في الفريق".

وأتم: "يجب الإشادة بما يقدمه حمزة المثلوثي على مستواه المتطور في المرحلة الأخيرة والروح الكبيرة التي ظهر عليها مع الفريق، وهو من نجوم الفريق مؤخرًا وأهم مدافع في الفريق وأتمنى عودة الونش قريبًا".