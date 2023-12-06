وزير التعليم: المجموع لن يكون معيارًا لدخول الجامعات (فيديو)

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه اتخذ قرارًا بتشكيل لجنة في الوزارة بالبت في طلبات التحويل، وتم رفع الحرج عن المحافظين وتقوم اللجنة بعملها في الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها معرفة باللجان الساخنة.

2500 مدرسة مزودة بكاميرات مراقبة خىل امتحانات الثانوية

وأضاف وزير التعليم ، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أنه يوجد 2500 مدرسة مزودة بكاميرات مراقبة ويوجد ناس ترصد المعلمين والطلبة خلال امتحانات الثانوية العامة ومن يخرج عن النص نأتي به حتى لا يخل بالنظام.

وأوضح وزير التعليم أن الأخطر في بعض اللجان ببعض المناطق هو عدد التحويلات التي تتم إليها يكون بشكل مرعب، مشيرًا إلى أنه يجد الطلاب ينقلون بالبراشوت على هذه اللجان.

المجموع لن يكون معيارًا لدخول الجامعات

وأشار وزير التعليم إلى أن الغش في الاختيار المتعدد سهل، والطالب يسرق مجهود طالب آخر، ويكون هو مسئولًا عن ذلك، مؤكدًا أنه لا يدعي منع الغش بنسبة 100%، ولكنه حد منه والأعوام القادمة سيكون هناك أفكارًا جديدة ستطرح في نقاش بالحوار الوطني للحد نهائيًا من الغش كما أن المجموع لن يكون معيارًا لدخول الجامعات.

وفي إطار التسهيل على المعلمين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024، وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص ببيانات المرشحين للاشتراك بالأعمال سالفة الذكر، بدءًا من اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر، وبهدف تحديث البيانات الخاصة بالمشاركين، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية، بضرورة حث كل من ينطبق عليه شروط الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 ، على تحديث وتسجيل بياناتهم على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة على أنه كل من تنطبق عليه شروط الترشح ينبغي عليهم تحديث وتسجيل بياناتهم، موضحة أن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية، بل تنطبق على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصًا على راحة المرشحين.