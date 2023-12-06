أحمد صالح: طلائع الجيش استحق الفوزعلى بلدية المحلة

علَقَ أحمد صالح المدرب العام لنادي طلائع الجيش على الفوز الذي حققه فريقه أمام بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل"، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد غزل المحلة، وانتهت بفوز الفريق العسكري بهدفين نظيفين.

وقال أحمد صالح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

" طلائع الجيش درس بلدية المحلة جيدًا، واحترم الفريق، ونجح الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني، في إغلاق مفاتيح لعب المنافس المتمثلة في النيجيري فيبو حكيم، حسام أشرف، ومحمد أميسي، وغيرهم من اللاعبين المميزين، فالفريق يسير بشكل جيد هذا الموسم مع أحمد عبد الرؤوف".

وأضاف: نجحنا في تحقيق فوزًا هامًا على بلدية المحلة، والارتقاء للمركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، وهو نفس رصيد النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، رغم أن هناك مباراتين مؤجلتين للأحمر أمام بلدية المحلة، وزد، إلا أن تواجد الطلائع في المربع الذهبي إنجاز كبير ونسعى للحفاظ عليه لنهاية الموسم.