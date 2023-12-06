موقف فيتوريا من ضم فتوح لمعسكر المنتخب القادم

كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتوح، لاعب الأبيض إلى معسكر الفراعنة القادم.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك من يحارب لحل أزمة أحمد فتوح مع الزمالك".

وأضاف: "هذه المحاولات تأتي لأن روي فيتوريا سيضم أحمد فتوح للمنتخب أيًا كان موقفه مع الزمالك".

وأتم ميدو تصريحاته قائلًا: "فيتوريا قال (ماليش دعوة وهاخده).. ولاعبو الزمالك (مستريحين) في عدم وجود فتوح مع الفريق حاليًا، ويشعرون أن الأمور تسير بدون أزمات".