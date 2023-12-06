الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موقف فيتوريا من ضم فتوح لمعسكر المنتخب القادم

فتوح
فتوح

كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتوح، لاعب الأبيض إلى معسكر الفراعنة القادم.

إقرأ أيضًا..

txt

ميدو: لا أسعى للتواجد في أي منصب بالزمالك وخدمتي ستظل قائمة من الخارج

txt

ميدو مهاجما جمال علام : لا توجد به مواصفات رئيس اتحاد الكرة


وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك من يحارب لحل أزمة أحمد فتوح مع الزمالك".
وأضاف: "هذه المحاولات تأتي لأن روي فيتوريا سيضم أحمد فتوح للمنتخب أيًا كان موقفه مع الزمالك".
وأتم ميدو تصريحاته قائلًا: "فيتوريا قال (ماليش دعوة وهاخده).. ولاعبو الزمالك (مستريحين) في عدم وجود فتوح مع الفريق حاليًا، ويشعرون أن الأمور تسير بدون أزمات".

مواد متعلقة

ميدو: فيتوريا غاضب بسبب تصريحات إيهاب الكومي

زكي عبد الفتاح: فيتوريا مدرب أندية وليس منتخبات

فيتوريا يهدد صبحي وفتوح بالإستبعاد من منتخب مصر

عقدة سيراليون تنكسر أمام إنطلاقة فيتوريا المبهرة

فيتوريا يشيد بـ تريزيجيه والشناوي وأمر لم يعجبه بمباراة سيراليون

 رضا عبد العال: فيتوريا يتعرض لضغوط لـ العفو عن  الثلاثي

كشف حساب فيتوريا قبل صدام جيبوتي بتصفيات المونديال الليلة

النحاس يكشف أسلوب فيتوريا في مباراتي مصر ضد جيبوتي وسيراليون
الجريدة الورقية