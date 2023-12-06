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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الإسماعيلي يكشف سر الفوز على البنك الأهلي بالدوري

الإسماعيلي والبنك
الإسماعيلي والبنك الأهلي

أكد حمد إبراهيم، المدرب المساعد في الجهاز الفني للإسماعيلي أن الفريق كان ينقصه التوفيق في المباريات الماضي، وذلك بعد الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري العام.

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وقال حمدي إبراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج الريمونتادا الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على قناة المحور: "توفيق ربنا كان معنا في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي".
وأضاف: "في المباريات الماضية كنا نظهر بشكل جيد، ولكن كان ينقصنا التوفيق.. الفوز اليوم به توفيق من الله، نظرًا للمجهود الذي نقوم به".
وأتم حمد إبراهيم تصريحاته قائلًا: "أداء جيد بدون نتائج (مالوش لازمة)، واليوم أشكر مجلس الإدارة واللاعبين، والجماهير الذين ساندونا حتى صافرة حكم المباراة".

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