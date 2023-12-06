مطرانية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة تحتفل بعيد الشهيد أبي سيفين

يحتفل الأقباط في محافظة أسيوط بمطرانية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة بعيد الشهيد أبي سيفين في قرية الحمام بمركز أبنوب.

تمت الفعالية في حضور نيافة الأنبا بيسنتي، مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير مارمينا العجايبي في جبل أبنوب. حضر الأحتفال أيضًا النائب المهندس ياسر عمر، الذي يعمل كوكيل لجنة الخطة الموازنة في مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى صلاح حليم، عمدة الحمام، وعدد من القيادات الشعبية في قرى ومراكز أبنوب.

تخلل الاحتفال كلمات ألقاها الضيوف الرسميون لتكريم الشهداء والتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع الأقباط المصريين.

افتتحت الاحتفالية بكلمة لنيافة الانبا بيسنتي، حيث شدد فيها على أهمية الشهيد أبي سيفين في تاريخ الكنيسة القبطية. وتحدث عن تضحيته وشجاعته في الدفاع عن الإيمان وحرية المعتقد، كما أعرب عن فخره واعتزازه بتواجد النائب المهندس ياسر عمر وعدد من أعضاء مجلس النواب في هذه المناسبة العزيزة.

وألقى النائب ياسر عمر كلمة نيابية أكد فيها أن الحكومة ستظل تؤكد على حماية حقوق الأقباط وضمان حرية الممارسة الدينية للجميع. وأعلن أيضًا عن جهوده لتطوير وتنمية منطقة أبنوب والعمل على توفير الخدمات الأساسية للأهالي.

ثم قدم صلاح حليم عمدة الحمام كلمة رحب فيها بالحضور وأعرب عن سعادته بهذا الاحتفال الديني الهام. وتحدث عن أهمية الاحتفال بهذا الشهيد العظيم ودوره في نشر السلام والمحبة بين الأديان.

واختتمت الاحتفالية بفقرات فنية وثقافية تعكس تراث القرية وتاريخها العريق. كما تم توزيع الهدايا والأطعمة على الحضور وتقديم الشكر لجميع الشخصيات الحضرية والقروية التي ساهمت في إنجاح الاحتفال.

تعد هذه الاحتفالية بمناسبة عيد الشهيد أبي سيفين بمطرانية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، فرصة لإحياء ذكرى هذا الشهيد العظيم وتعزيز روح المحبة والتسامح بين الأديان في المجتمع المصري. وتأتي هذه الاحتفالية كجزء من جهود الكنيسة القبطية في تعزيز العيش المشترك وتعزيز التعايش السلمي بين الجميع.