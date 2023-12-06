إحالة عاطل ضرب شاب وفتاة في الشارع للمحاكمة

أحالت نيابة دار السلام، اليوم الثلاثاء، عاطل لمحكمة الجنح، تهميدًا لمحاكمته لاتهامه بالتعدي على فتاة وشاب وضربهما أثناء سيرهما فى الشارع عقب نشوب خلافات بينهما.

ورصدت أجهزة الأمن منشور بمقطعى فيديو على موقع "فيسبوك" يتضمن استغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على ابنتها محدثًا لها إصابات بالغة.

وتنفيذا لتوجيهات مدير أمن القاهرة تم تشكيل فريق بحث للتحري، حيث تبين أنه تلقى قسم شرطة دارالسلام بلاغا من "طالبة، عامل "مصابان بجروح فى أماكن متفرقة من الجسم " مقيمان بدائرة القسم) وأكدا تضررهما من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.