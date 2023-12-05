الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صحيفة تزعم هروب ناصف ساويرس من مصر والديهي يفتح النار: لحم أكتافك من البلد

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بلومبرج نشرت تقريرا عن هجرة رجل الأعمال ناصف ساويرس أغنى رجل أعمال في مصر إلى أبو ظبي، ما يعطي انطباعا بأن المستثمرين يهربون من مصر.

وعقب "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء: "في حاجات ريحتها مش عجباني، أي حد يمس البلد دي هو عدوي بشكل واضح بدون ما أعرفه، عايز تقول أيه، لحم كتافك من خير مصر، وفلوسك عملتها من مصر، ما تنكروش جميل مصر عليكم".

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 وتساءل حول حقيقة هذا الخبر، فكانت الإجابة بأن عائلة ساويرس لديهم الكثير من المكاتب في الدول الإقليمية، معقبًا :"مين اللي عايز يعمل صورة سلبية عن الاقتصاد في مصر".

 وأضاف أن الأشقاء في الإمارات وجهاتهم الأساسية للاستثمار مصر، وحجم الاستثمارات الإمارتية في مصر ضخم للغاية ، متسائلاً: "لماذا الآن يتم إثارة مثل هذه الأنواع من الأحاديث".

 ولفت الإعلامي نشأت الديهي إلى أن اليوم شهدت مصر التوقيع على العديد من المشاريع بعدة مليارات من الدولارات. 

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