تحالف بين Meta وIBM لمواجهة اللاعبين الكبار في الذكاء الاصطناعي

يستمر تطوير الذكاء الاصطناعي والمخاوف بشأن سلامته في النمو بوتيرة سريعة مع القليل من التنظيم. ويأتي أحدث الحلول القائمة على الصناعة لهذا الأمر بفضل شركتي IBM وMeta، اللتين أعلنتا عن إنشاء تحالف الذكاء الاصطناعي. وتتركز مهمتها على "تعزيز مجتمع مفتوح وتمكين المطورين والباحثين من تسريع الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي مع ضمان الدقة العلمية والثقة والسلامة والأمن والتنوع والقدرة التنافسية الاقتصادية". وسيتضمن جزء من هذا العمل الجهود المبذولة لتوسيع عدد نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر - تلك التي تحتوي على كود مصدر عام - وهو ما يتعارض مع النماذج الخاصة لشركات مثل OpenAI وجوجل.

يعد المصدر المفتوح أحد الركائز الأساسية لتحالف الذكاء الاصطناعي. وقال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في ميتا، في بيان: "نعتقد أنه من الأفضل أن يتم تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل علني - حيث يمكن لعدد أكبر من الأشخاص الوصول إلى الفوائد، وبناء منتجات مبتكرة والعمل على السلامة". "يجمع تحالف الذكاء الاصطناعي بين الباحثين والمطورين والشركات لتبادل الأدوات والمعرفة التي يمكن أن تساعدنا جميعًا على تحقيق التقدم سواء تمت مشاركة النماذج بشكل مفتوح أم لا. ونحن نتطلع إلى العمل مع الشركاء لتطوير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا." في الذكاء الاصطناعي ومساعدة الجميع على البناء بمسؤولية."

ذكر تحالف الذكاء الاصطناعي في إعلانه أنه "سيبدأ أو يعزز" أي مشاريع ذات أهداف محددة، مثل تطوير معايير لضمان الإنشاء المسؤول لأنظمة الذكاء الاصطناعي. يجب أن تتضمن هذه الخطوة إنشاء قائمة بالأدوات التي تم فحصها ودعوة المطورين لاستخدامها.

ومن بين المبادرات الأخرى، تخطط أيضًا للتركيز على السلامة والشفافية، بما في ذلك إنشاء موارد تعليمية تُطلع الجمهور وصانعي السياسات على الجوانب العديدة للذكاء الاصطناعي أو إطلاق مبادرات وفعاليات تسلط الضوء على طرق تطوير الذكاء الاصطناعي بأمان.

وتنضم إلى IBM وMeta أكثر من 50 منظمة وهيئة تعليمية في جميع أنحاء العالم، مثل Intel وNASA وCleveland Clinic وجامعة ييل. والجدير بالذكر أن OpenAI، منشئ ChatGPT، ليس أحد الأعضاء المؤسسين.