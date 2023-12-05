(شاهد) أصغر سيارة كهربائية.. طرح فيات 500e أوائل عام 2024

هل يمكن لسيارة كهربائية صغيرة جدًا أن تعمل في الولايات المتحدة؟ سنكتشف قريبا! أعلنت شركة فيات أنها ستبدأ قريبًا في بيع سيارة 500e هاتشباك EV في الولايات المتحدة في عام 2024 مقابل 32.500 دولار (34.095 دولارًا بما في ذلك رسوم الوجهة). لم يكن متوفرًا في الولايات المتحدة منذ عام 2019، ولكن الطراز الأخير عبارة عن تحديث كبير بنطاق أكبر وتصميم داخلي أجمل وتكنولوجيا أفضل والمزيد.

تعتبر سيارة 500e صغيرة الحجم وفقًا لمعايير السيارات الكهربائية، خاصة في قسم الوزن. إنها تضع 3000 رطل فقط على الرصيف، مما يجعلها ما يسميه Stellantis "أخف سيارة BEV للركاب في هذا القطاع". إنه تغيير منعش عن سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الكبيرة والشاحنات الصغيرة التي يمكن أن تزن ضعف ذلك، على الرغم من أن المشترين المحتملين قد يجدون أن حجمها الصغير ضار من حيث السلامة.



أحد الأسباب الرئيسية لهذا النقص في الثقل هو حزمة البطارية الصغيرة نسبيًا التي تبلغ 42 كيلووات في الساعة والتي تسمح بنطاق يصل إلى 149 ميلاً كحد أقصى. مع الأخذ في الاعتبار معدل الشحن الأقصى البطيء نسبيًا للتيار المستمر والذي يبلغ 85 كيلووات (مما يمنحك نطاقًا بنسبة 80 بالمائة في 35 دقيقة)، فهذا يعني أنه من المحتمل أن يتم استخدامه بشكل أساسي كجولة في المدينة. على الجانب الإيجابي، يتضمن سعر سيارة فيات 500e شاحنًا منزليًا من المستوى الثاني من شركة Free2Move التابعة لشركة فيات (شركة فيات هي جزء من مجموعة ستيلانتيس التي تمتلك أيضًا سيارات جيب وكرايسلر وسيتروين وغيرها).

مع 117 حصانًا و162 رطلًا من عزم الدوران، تنتقل من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 8.5 ثانية - على مهل، ولكنها جيدة لعداء المدينة. لا شك أن المستخدمين سيركزون بشكل أكبر على الحفاظ على الشحن، لذلك فهو يوفر ثلاثة أوضاع أكثر عدوانية: عادي، ومدى، وشيربا.



الداخلية أجمل من تلك البلاستيكية من 500e التي تم بيعها مرة أخرى في عام 2019. حتى الآن، أظهرت فيات فقط بعض التصميمات الداخلية المفاهيمية مع تصميمات كروس أوفر من أرماني وبولغاري وكارتيل، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم بيعها بالفعل في الولايات المتحدة. على أي حال، فهي تأتي مع شاشة لمس معلوماتية ترفيهية مقاس 10.3 بوصة مع دعم Android Auto وApple CarPlay، إلى جانب لوحة شحن لاسلكية للهواتف الذكية وشاشة عرض رقمية مقاس 7 بوصات والمزيد. إحدى اللمسات الممتعة هي أن التنبيه الصوتي الخارجي منخفض السرعة (المطلوب في جميع السيارات الكهربائية)، عبارة عن موسيقى كلاسيكية مخصصة أنشأها ملحنون إيطاليون.

كان أول ما خطر في بالي عندما رأيت السعر البالغ 34.095 دولارًا هو "هذا هو نفس سعر فولفو EX30!" التي يبلغ مداها 275 ميلاً ومساحة أكبر بكثير. إنها أيضًا أكثر بكثير من طراز Tesla 3، الذي يبلغ سعره 28.490 دولارًا بعد الإعفاءات الضريبية الفيدرالية الأمريكية (ليس من الواضح ما إذا كانت 500e مؤهلة للحصول على تلك الاعتمادات، لكن لا يبدو ذلك مرجحًا).

ومع ذلك، لا شك أن فيات تأمل في جذب المشترين الشباب أو الحضريين من خلال التصميم الرائع والميزات عالية التقنية. وبدلاً من تسويق السيارة على نطاق واسع، فإنها تستخدم استراتيجية "إسقاط" الإصدارات الخاصة على فترات منتظمة وإتاحتها لفترة محدودة، وفقًا لموقع Car and Driver. ومن المقرر أن يصل إلى الوكلاء ابتداءً من أوائل العام المقبل.