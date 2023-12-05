د. عبدالسند يمامة: اتمسك في الإصلاح التشريعي باختصاصات أكبر لمجلس الشيوخ

أكد د. عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي بانتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس حزب الوفد، أن المحور الثاني في البرنامج الانتخابي وشعار "إنقاذ مصر" هو الإصلاح التشريعي، مشددًا على أنه يكون بداية من استقلال القضاء بالعودة إلى دستور 2014 وإلغاء التعديلات التي جاءت في الاستفتاء الدستوري عام 2019.

وأشار "يمامة"، خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر شاشة "سي بي سي"، إلى أنه يتمسك أيضًا في الإصلاح التشريعي بممارسة مجلس الشيوخ ويكون له اختصاصات تشريعية أكبر، موضحًا أن الأكثر أهمية هو الاختصاصات بالنسبة لمجلس الشيوخ.

وأضاف أنه فيما يخص الإصلاح التشريعي أيضًا إصلاح النظام الانتخابي وأخذ بالقائمة النسبية، مشددًا على أن القائمة المطلقة في الانتخابات غير ديمقراطية ويجب العدول عنه، بالإضافة إلى فيما يخص الإدارة المحلية لم تطبق ووردت في دستور 2014 ومرتبط بتعديل الدستور، بالإضافة إلى الحقوق والحريات "الحبس الاحتياطي" يجب أن يكون مقيد بأسبابه ومددته وأن يكون هناك استحقاق بالتعغويض لمن حبس احتياطي بدون وجه.

وأوضح د. عبدالسند يمامة، أن المشاركة في الانتخابات بالخارج شهد إقبال ومظهر حضاري ومظهر جيد، مشددًا على أن إقبال المصريين بالخارج بهذا الشكل على التصويت وصناديق الاقتراع يكشف انتماءهم وحبهم لوطنهم.

ونوه بأن المصريين بالخارج عبروا عن حبهم وولاءهم للدولة المصرية بالمشاركة في الانتخابات والتي استمرت على مدار 3 أيام، مشيرًا إلى أن الانتخابات في الخارج كانت مرحلة ولكن الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر هي مركز الثقل في الانتخابات ونتيجتها.