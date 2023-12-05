الفنان هيثم صادق يشارك في الفيلم القصير "مفترق الطرق"

كشف الفنان هيثم صادق الشهير بـ أبو علي النجار، تفاصيل مشاركته في فيلم "مفترق الطرق"، والذي تم تصويره خلال الفترة الماضية، وتم عرضه مؤخرا وسط إعجاب الجمهور والنقاد بفكرة الفيلم.

أوضح صادق، أن الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الدرامية القصيرة ومدته نصف ساعة، حيث تدور أحداثه حول شاب يتعرض للعديد من المشكلات والإحباطات في عمله وحياته الشخصية حتى يلجأ إلى السفر بعيدا للبدء من جديد.

أضاف، أن ذروة الأحداث تبدأ خلال رحلة الشاب إلى تغيير حياته والتي يواجه خلال العديد من الأحداث والتحديات التي ستقلب حياته رأساً على عقب حتى تحدث المفاجأة في نهاية الفيلم، والتي ستكون صادمة للعديد من للمشاهدين.

وأعرب الفنان هيثم صادق، عن أمله في أن يحظى الفيلم القصير على إعجاب المزيد من الجمهور العربي، وكذا النقاد، وذلك تمهيدا للمشاركة به في مختلف المهرجانات المحلية والعربية.