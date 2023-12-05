القبض على عامل بحشيش وسلاح بجنوب سيناء

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء، تكثيف الجهود لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



وحققت الحملات النتائج الإجابية التالية : ضبط (عامل).. وبحوزته كمية من مخدر الحشيش- مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- سلاح أبيض.



بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وفي سياق منفصل تمكنت وزارة الداخلية إدارة تنفيذ الأحكام من القبض على المتهم الهارب مصطفى على إبراهيم البهدلى الملقب بمستريح كفر الشيخ بعد هروبه لشهور من تنفيذ عدة أحكام نهائية ضده بالنصب وبإصدار شيكات بدون رصيد.



وقد صدرت الأحكام بعد إبلاغ عدد من الضحايا بأن المتهم قد أوهمهم بإقامة عدة مشروعات عقارية وصناعية فى مدينته كفر الشيخ ومدينة السادس من أكتوبر وعلى إثر ذلك تمكن المتهم من جمع عشرات الملايين من الجنيهات من ضحايا كثر وعندما وجد الضحايا أن المشروعات وهمية ولم تنفذ رغم مرور سنوات عديدة وأنه قام بشراء عقارات فخمة لنفسه وأبناؤه بعدة محافظات تقدموا بالإبلاغ ضده لكنه استغل علاقاته الشخصية واستغل الأموال التى حصل عليها من الناس ليتمكن من التنقل بين عدة أماكن ليتهرب من تنفيذ الأحكام فى القضية رقم 4951 لسنة 2020 المحكوم عليه حكم نهائى بها بالحبس عامين بتهمة النصب، والقضية رقم 11900 لسنة 2022 جنح ثان السادس من اكتوبر وكذلك تنفيذ الحكم النهائى بالحبس ثلاث سنوات أخرى فى القضية رقم 2249 لسنة 2022 جنح كفر الشيخ.



لكن بعد جهود حثيثة لمراقبته هو ومعاونيه من التشكيل العصابى الذى كون معظمه من أقاربه تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام من القبض عليه وتسليمه لسجن العاشر لتنفيذ عقوباته المتعددة.

