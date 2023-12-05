الأمن يلاحق تجار مخدرات بالأقصر

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



وحققت الحملات النتائج الإجابية التالية : ضبط (عاطل) وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية "متحصلات بيع المواد المخدرة").



ضبط (عاطل "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقتان- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وفي سياق آخر تمكنت وزارة الداخلية إدارة تنفيذ الأحكام من القبض على المتهم الهارب مصطفى على إبراهيم البهدلى الملقب بمستريح كفر الشيخ بعد هروبه لشهور من تنفيذ عدة أحكام نهائية ضده بالنصب وبإصدار شيكات بدون رصيد.



وقد صدرت الأحكام بعد إبلاغ عدد من الضحايا بأن المتهم قد أوهمهم بإقامة عدة مشروعات عقارية وصناعية فى مدينته كفر الشيخ ومدينة السادس من أكتوبر وعلى إثر ذلك تمكن المتهم من جمع عشرات الملايين من الجنيهات من ضحايا كثر وعندما وجد الضحايا أن المشروعات وهمية ولم تنفذ رغم مرور سنوات عديدة وأنه قام بشراء عقارات فخمة لنفسه وأبناؤه بعدة محافظات تقدموا بالإبلاغ ضده لكنه استغل علاقاته الشخصية واستغل الأموال التى حصل عليها من الناس ليتمكن من التنقل بين عدة أماكن ليتهرب من تنفيذ الأحكام فى القضية رقم ٤٩٥١ لسنة ٢٠٢٠ المحكوم عليه حكم نهائى بها بالحبس عامين بتهمة النصب، والقضية رقم ١١٩٠٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح ثان السادس من اكتوبر.

وكذلك تنفيذ الحكم النهائى بالحبس ثلاث سنوات أخرى فى القضية رقم ٢٢٤٩ لسنة ٢٠٢٢ جنح كفر الشيخ.



لكن بعد جهود حثيثة لمراقبته هو ومعاونيه من التشكيل العصابى الذى كون معظمه من أقاربه تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام من القبض عليه وتسليمه لسجن العاشر لتنفيذ عقوباته المتعددة.