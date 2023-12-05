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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غلق طريقي مرسى علم / إدفو وبرنيس

طريقي مرسى علم /
طريقي مرسى علم / إدفو

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر) ونتج عن ذلك قطع في طريق مرسى علم/ أرفو عند كم 35، كم 55 اتجاها إدفو بالإضافة إلى قطع في طريق مرسى علم/ برنيس عند كم 70 أبو غصون جنوب مرسى علم.

وقالت الهيئة انه على الفور تم التنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر وتم غلق طريق (مرسى علم/ إدفو)، غلق طريق (مرسى علم/ برنيس) كما تم الدفع بالمعدات وفرق الصيانة باتجاه مرسى علم لإجراء اعمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.

الجريدة الورقية