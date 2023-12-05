غلق طريقي مرسى علم / إدفو وبرنيس

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر) ونتج عن ذلك قطع في طريق مرسى علم/ أرفو عند كم 35، كم 55 اتجاها إدفو بالإضافة إلى قطع في طريق مرسى علم/ برنيس عند كم 70 أبو غصون جنوب مرسى علم.

وقالت الهيئة انه على الفور تم التنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر وتم غلق طريق (مرسى علم/ إدفو)، غلق طريق (مرسى علم/ برنيس) كما تم الدفع بالمعدات وفرق الصيانة باتجاه مرسى علم لإجراء اعمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.