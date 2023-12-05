غزة تعاني.. 16 ألف شهيد منذ بدء العدوان

كشفت الصحة الفلسطينية، عن وصول عدد الشهداء إلى 16248 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة، بعد ما قصفت قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

الهدنة في غزة

وكان قد أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية إن مطار العريش يواصل استقبال المساعدات الواردة إلى قطاع غزة، وأنه يتم تجهيز 140 شاحنة مساعدات جديدة تمهيدا لدخولها غزة.

وقد سمحت الهدنة التي استمرت 7 أيام بتبادل محتجزين فى غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 20 ألف هدف

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم هاجموا أكثر من 20 ألف هدف منذ بدء الحرب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن المعارك تدور بجباليا والشجاعية وخان يونس في قطاع غزة.