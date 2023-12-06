محافظ الدقهلية يبحث مع جامعة المنصورة التنسيق بشأن الإنتخابات الرئاسية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصوره لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصوره للدراسات العليا والبحوث للتنسيق والتعاون بين المحافظة والجامعة بشأن الاستعداد لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر القادم .

وأكد " مختار " علي أن جامعة المنصوره شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية المقدمه للمرضي ، بالإضافة إلي مشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية.

كما أكد " المحافظ " علي أن جامعة المنصوره من خلال كوادرها التعليمية عليها دور كبير وهو توعية طلاب الجامعة بأهمية المشاركة في الإنتخابات وحثهم علي الإدلاء بأصواتهم والنزول الي اللجان الإنتخابية وتوعيتهم بأهمية الوطن والحفاظ علي مقدراته وغرس روح الانتماء وحب الوطن في نفوسهم.

وقال " مختار " ادعو شعب الدقهلية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والنزول للإدلاء بأصواتهم لأن هذا واجب وطني علينا جميعا أن نؤديه تجاه وطننا الغالي مصر من أجل استقراره ومواصلة تقدمه ، وللنؤكد للعالم أجمع مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه .

وأشار " المحافظ " الي أننا جميعاً نسعي لأن تكون الدقهلية من أولي المحافظات في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية كما عهدنها في كافة الاستحقاقات الدستورية ، فالدقهلية دائماً تضرب اروع المثل في المشاركة في كافة الاستحقاقات لما لدي أبنائها من وعي كامل بأهمية المشاركة .

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .