موعد ومكان عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

شيعت جنازة الراحلة ناهد فريد شوقى بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد بمشاركة عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على الحضور لمواساة ابنة الراحلة ناهد السباعى كما يقام العزاء الخميس المقبل، في نفس المسجد.

وتنتمي ناهد فريد شوقى لعائلة فنية خالصة، وهى إبنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي.

شقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي

كما يعتبر شقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، وكانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتج ومخرج وممثل في نفس الوقت.

وناهد فريد شوقى هي حماة الفنانة آية سماحة، وآية متزوجة من ابنها محمد السباعي، كما كان ابنها الراحل فريد المرشدى متزوجاً من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج بعدها داليا البحيرى، وأنجب منها حفيدتها قسمت.

ولدت ناهد فريد شوقي 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، وعملت أيضا كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مسلسلات : "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء".