اقرأ بالوفد| اليوم.. مؤتمر انتخابي حاشد لرئيس الوفد في منيل شيحة
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير المهمة، أبرزها: "اليوم.. مؤتمر انتخابي حاشد لرئيس الوفد في منيل شيحة".
ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:
- عبدالسند يمامة يدعو المصريين إلى التدفق على صناديق الانتخابات الرئاسية
ـ رؤية وفدية لإدارة الأزمة الاقتصادية وتطوير ملفات التعليم والصحة
- حل القضية الفلسطينية بإقامة الدولة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس
ــ لابد من تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات التنمية
ــ الفلسطينيون بين سندان الموت ومرقة النزوح
- د. وجدي زين الدين يكتب: رؤية مصر ثاقبة والعالم يعرف هذا
- أنباء عن قرب تنفيذ هدنة جديدة بعد الاتفاق الإسرائيلي - الأمريكي
- منظمات الإغاثة الدولية تطالب بوقف المجازر ضد الأطفال