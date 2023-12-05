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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ بالوفد| اليوم.. مؤتمر انتخابي حاشد لرئيس الوفد في منيل شيحة

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير المهمة، أبرزها: "اليوم.. مؤتمر انتخابي حاشد لرئيس الوفد في منيل شيحة".

 

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

- عبدالسند يمامة يدعو المصريين إلى التدفق على صناديق الانتخابات الرئاسية

ـ رؤية وفدية لإدارة الأزمة الاقتصادية وتطوير ملفات التعليم والصحة

- حل القضية الفلسطينية بإقامة الدولة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس

ــ لابد من تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات التنمية 

ــ الفلسطينيون بين سندان الموت ومرقة النزوح 

 - د. وجدي زين الدين يكتب: رؤية مصر ثاقبة والعالم يعرف هذا

- أنباء عن قرب تنفيذ هدنة جديدة بعد الاتفاق الإسرائيلي - الأمريكي

 - منظمات الإغاثة الدولية تطالب بوقف المجازر ضد الأطفال 

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