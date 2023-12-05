اقرأ بالوفد| اليوم.. مؤتمر انتخابي حاشد لرئيس الوفد في منيل شيحة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير المهمة، أبرزها: "اليوم.. مؤتمر انتخابي حاشد لرئيس الوفد في منيل شيحة".

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

- عبدالسند يمامة يدعو المصريين إلى التدفق على صناديق الانتخابات الرئاسية

ـ رؤية وفدية لإدارة الأزمة الاقتصادية وتطوير ملفات التعليم والصحة

- حل القضية الفلسطينية بإقامة الدولة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس

ــ لابد من تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات التنمية

ــ الفلسطينيون بين سندان الموت ومرقة النزوح

- د. وجدي زين الدين يكتب: رؤية مصر ثاقبة والعالم يعرف هذا

- أنباء عن قرب تنفيذ هدنة جديدة بعد الاتفاق الإسرائيلي - الأمريكي

- منظمات الإغاثة الدولية تطالب بوقف المجازر ضد الأطفال