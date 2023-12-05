ضبط شبكة فساد بوزارة التموين يترأسها مستشار الوزير

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن وجود شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتموين، ومعه شبكة فساد تتضمن ما يقرب من 8 موظفين.

وألقت الأجهزة الرقابية، القبض على مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين، لاتهامهم بتشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

القبض على مستشار وزير التموين

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع من داخل مكتبة بالوزارة، وخرج والكلبش في يديه من الوزارة، قائلا: طلع من الوزارة بكلبش.

وأوضح موسى في برنامجه على مسؤوليتي، أن هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين، ضبطت مخالفات عديدة، ومنها تشكيل شبكة فساد على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، واشترك مع 8 آخرين مسؤولي الشركات الخاصة.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية، إنها تمكنت بالتنسيق مع وزارة التموين، من ضبط مخالفات عديدة، بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى 900 طن سكر مخصصة من الدولة، بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب في وزن العبوات، وعدم طبع السعر لكمية حوالى 5 أطنان وقد تمت مصادرة الكميات.